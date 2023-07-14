T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/608 Esas

KARAR NO : 2023/45



Ulaşım Araçlarının Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2023 tarihli ilamı ile 142/1.c.2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Davut ve Marianne oğlu, 1983 doğumlu, KEVIN RULFS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.05.2023

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Basın No: ILN01858477