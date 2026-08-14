T.C. İstanbul Anadolu 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2026/425 Esas

12.08.2026

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİN'DEN

Davacı , ALEV İNAM YILDIZ ile Davalı , VEDAT TAYLAN YILDIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Davalı VEDAT TAYLAN YILDIZ'ın bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı dava dilekçesinde özetle; tarafların 03/11/2014 tarihinde evlendiklerini, evlilik birliği içerisinde alınan taşınır - taşınmaz, hisse ve banka hesapları üzerinde katılma alacağı taleplerinin bulunduğunu, beyanla talepleri doğrultusunda karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı VEDAT TAYLAN YILDIZ; ŞERH:1-HMK.122 md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, 2-HMK'nun 121.ve 129/2 Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02529929