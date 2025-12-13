T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/637 Esas

İSTANBUL ANADOLU 18.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2024/637

KARAR NO : 2025/569

KARAR TARİHİ : 18/09/2025

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ : TOLGA TOPAKLAR, Ramazan ve Bahriye oğlu, 02/05/1995 FATİH doğumlu, SİVAS, ZARA, Şeyhmerzuban mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:54718541140

KARAR ÖZETİ : Sanık Tolga TOPAKLAR hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizce yapılan yargılama neticesinde 3 yıl 4 ay hapis ve 2.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılması kararına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak İKİ HAFTA süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02359503