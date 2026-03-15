T.C. İstanbul Anadolu 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

2024/5 TEREKE

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE TASFİYENİN TATİLİ KARARI

MAHKEMESİ :İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.10.2025 tarih ve 2024/5 Tereke-2025/12 K.sayılı TASFİYENİN TATİLİNE ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN:LEVENT ÇELEBİ (TC 63334167856,Yaşar ve Şadiye oğlu, Ordu 1987 doğumlu)

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine karar memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanamamış, hiçbir mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.

İİK.nın 217.maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre TASFİYESİNİN TATİLİNE,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan herhangi birisi 30.000.-TL tasfiye giderlerini peşin yatırması halinde tasfiyeye kaldığı yerden devamının istenmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

