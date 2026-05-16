T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ

27/04/2026

2025/19653 ESA

İLAMSIZ (ÖRNEK 10) ÖDEME İCRA EMRİNDEİLANEN TEBLİGAT

ALACAKLI : BURHAN YİĞİT, 19235320678TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Kadir Fırat

Soğanlık Yeni Mahallesi , Baltacı Mehmet Paşa Sokak , 4B No:95 Kartal / İSTANBUL

BORÇLU : 1- HAYDAR ÇAĞLAR, 25526053996TC Nolu,

BORÇLU : 2- GÜL ÇAĞLAR, 29191931702TC Nolu,

BORÇ :333.500,00 -TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası belirtilen Müdürlüğünüz dosyasında;

Borçlu adına çıkarılan ödeme emri/icra emri tebligatları, borçluların bilinen adreslerine ulaştırılamamış ve "adresinden ayrılmış/tanınmıyor" şerhiyle bila tebliğ iade dönmüştür.

Dosya kapsamında yapılan MERNİS sorgulamasında borçlunun kayıtlı bir yerleşim yeri adresinin bulunmadığı (veya adresin geçersiz olduğu) tespit edilmiştir.

Müdürlüğünüzce yapılan emniyet araştırması ve ilgili kurumlardan (Nüfüs Müdürlüğü , GSM operatörleri vb.) gelen cevaplar neticesinde de borçlunun tebligata yarar yeni bir adresi saptanamamıştır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca borçlunun adresi "meçhul" durumdadır.

İş bu davetiyenin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren borcu ve takip masraflarını Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 10 gün ve ilave 15 gün ile toplamda 25 gün içinde içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün ve ilave 15 gün toplamda 20 gün içinde içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 5 gün ve ilave 15 gün ile toplamda 20 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte 5 gün ve 15 gün ilave süreyle toplamda20 gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün ve ilave 15 toplamda 25 gün içinde içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise 3 gün ve ilave 15 gün toplamda 18 gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ilanen ihtar olunur. 27.04/2026

Basın No: ILN02470434