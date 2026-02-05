T.C. İstanbul Anadolu 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/235 Esas

DAVALI : BÜLENT TOSUN - 36199347114 -

Asıl ve birleşen mahkememizin 2025/237 esas sayılı dosyalarında davacı Leyla ERDEM TOSUN tarafından aleyhinize açılan Boşanma ve mal paylaşımı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf; asıl ve birleşen mahkememizin 2025/237 esas sayılı dosya dava dilekçelerinde taraflar arasında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek, boşanmaya, ferilerine, ziynet alacağına ve mal rejiminin tasfiyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştur.

Durusma Günü: 21/04/2026 günü saat: 10:55' te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02392340