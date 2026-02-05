T.C. İstanbul Anadolu 17. AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/235 Esas
DAVALI : BÜLENT TOSUN - 36199347114 -
Asıl ve birleşen mahkememizin 2025/237 esas sayılı dosyalarında davacı Leyla ERDEM TOSUN tarafından aleyhinize açılan Boşanma ve mal paylaşımı davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı taraf; asıl ve birleşen mahkememizin 2025/237 esas sayılı dosya dava dilekçelerinde taraflar arasında evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek, boşanmaya, ferilerine, ziynet alacağına ve mal rejiminin tasfiyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştur.
Durusma Günü: 21/04/2026 günü saat: 10:55' te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
