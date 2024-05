T.C. İstanbul Anadolu 17. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/259 Esas

DAVALI : VOLKAN GÖZÜGÜZEL Ahmediye Mah. Dönme Dolap Sok. Uğurlu Apt. D:3 Üsküdar/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Davamızın kabulü ile ve TMK 166 hükümleri gereği evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması nedeniyle tarafların boşanmalarına, davacı müvekkil için aylık 5.000,00 tl olmak üzere tedbir nafakasına hükmedilmesine ve boşanmayla birlikte yoksulluk nafakasına çevrilmesine, hükmedilen nafakaya her yıl üfe oranında artış uygulanmasına, müşterek çocukların geçici velayetinin dava sonunda ise velayetin davacıya verilmesine, her bir çocuk açısından aylık 2.500,00’ er tl olmak üzere tedbir nafakasına hükmedilmesine ve boşanmayla birlikte iştirak nafakasına çevrilmesine, hükmedilen nafakaya her yıl üfe oranında artış uygulanmasına, evlilik birliğinin sona ermesinde davalı tarafın ağır kusuru bulunduğundan ve davalının, müvekkile yaşattıkları, aşırı kusurlu davranışları, pek fena muameleleri, müvekkilin kişilik haklarına saldırı oluşturduğundan 200.000,00 TL manevi, 200.000,00 TL maddi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Durusma Günü: 08.10.2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 Sayılı HMK'nun 139.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

