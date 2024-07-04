T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-07-04 00:00:00 -
T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/258 Esas
19/10/2023
Konu : gaiplik ilanı
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MASOUD NIKOU KHESLAT 'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/10/2023
GAİP
ADI SOYADI: MASOUD NIKOU KHESLAT
#ilangovtr
Basın No: ILN02055169