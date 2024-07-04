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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2023/258 Esas
 
19/10/2023

Konu : gaiplik ilanı

İLAN

     Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

     Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MASOUD NIKOU KHESLAT 'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/10/2023

GAİP

ADI SOYADI: MASOUD NIKOU KHESLAT

#ilangovtr

Basın No: ILN02055169