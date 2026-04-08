T.C. İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesinden

İ L A N

ESAS NO : 2023/1930 Esas

DAVACI : BURHAN KURTOĞLU - 192******10

DAVALI : NATIA KURTOĞLU - Başıbüyük Mah. Trafo Cad. Toki Blokları B-3 Blok Kat:8 Daire:38 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 2012 tarihinde Gürcistan'da evlendiklerini, taraflar arasında kültür farklılıkları olduğunu, aile içinde kavgaların büyüdüğünü, hakaretlere dönüştüğünü, davalının 2022 yılı Mayıs ayında evi terk ettiğini, müvekkili ile irtibatı tamamen kestiğini, davalıya hiçbir şekilde ulaşamadığını, açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatın yapılamamış olduğu, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/06/2026 günü saat: 09:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere DAVALI NATIA KURTOĞLU'na İLANEN TEBLİĞ olunur.

