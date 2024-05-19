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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-19 00:00:00 -

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/831

DAVALI     : YAŞAR ÇELİK - 52039610354

     Davacı ARZU ÇELİK ve Davalı YAŞAR ÇELİK tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; teati aşaması tamamlanmış olup, aşağıda belirtilen gün ve saatte ön inceleme duruşması yapılacak olup;

     Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR. 17/04/2024

Duruşma gün - saati: 11/06/2024-09.40

#ilangovtr

Basın No: ILN02034703