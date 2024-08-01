T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-08-01 00:01:00 -
T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2024/1194
Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, cilt no:5,Hane no:1347, BSN:1 de nüfusa kayıtlı 04/06/1939 doğumlu, 11/04/2024 tarihinde vefat eden HALİM KADİROĞLU'nun mirasçıları tespit edilemediğinden, Mustafa oğlu HALİM KADİROĞLU'nu tanıyanlar ve mirasçı olduğunu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememizin 2024/1194 Esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği;
Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunun 594/2 Maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan ve tebliğ olunur. 16/07/2024
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Basın No: ILN02069748