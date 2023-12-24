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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-12-24 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/1399 Esas

14/06/2023

GÜLAHMET YAY tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen kişinin nüfus bilgileri yazılmak suretiyle yurt çapında yayın yapan gazetelerden birinde "Gaip olduğu iddia edilen kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) bilgi vermelerinin" hususu ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023


GAİP

TC KİMLİK NO : 27862618426
ADI SOYADI : MEHMET ALİ YAY
BABA ADI : SÜLEYMAN
ANA ADI : ELİF
DOĞUM TARİHİ : 24/03/1950
DOĞUM YERİ : ERZİNCAN
İKAMETGAH ADRESİ : -

#ilangovtr

Basın No: ILN01957003