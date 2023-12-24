T.C. İstanbul Anadolu 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/1399 Esas

14/06/2023

GÜLAHMET YAY tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaip olduğu iddia edilen kişinin nüfus bilgileri yazılmak suretiyle yurt çapında yayın yapan gazetelerden birinde "Gaip olduğu iddia edilen kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) bilgi vermelerinin" hususu ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023



GAİP

TC KİMLİK NO : 27862618426

ADI SOYADI : MEHMET ALİ YAY

BABA ADI : SÜLEYMAN

ANA ADI : ELİF

DOĞUM TARİHİ : 24/03/1950

DOĞUM YERİ : ERZİNCAN

İKAMETGAH ADRESİ : -

#ilangovtr

Basın No: ILN01957003