T.C. İstanbul Anadolu 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı: 2026/324 Esas

05.10.2026

Konu: Giorgio SANTORA

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Pendik İlçesi, Aydınlı Köyünde bulunan 2302 parsel sayılı 400 m2 yüz ölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz malikinin mirasçılarından Giorgio SANTORA' ya kim ve nerede olduğu tespit edilemediğinden İstanbul Anadolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/276 Esas 2015/501 K. Sayılı ilamıyla 3561 sayılı Yasa gereğince İstanbul Defterdarı Kayyım tayin edildiğini, Anadolu 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/159 Esas sayılı dosyasından açılan Ortaklığın Giderilmesi Davası neticesinde; 2016/41 sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini, mirasçılık belgesindeki payları oranında ödenmesine karar verildiğini, taşınmaz malın İstanbul Anadolu Satış Memurluğunun 2016/53 Satış dosyasından satıldığını, gaip Giorgio SANTORA hissesine isabet eden satış bedelinin 28.03.2017 tarihinde idarelerinin hesaplarının bulunduğu Vakıflar Bankası Cağaloğlu Şubesindeki 120238001 nolu taşınmaz mal hesabına aktarıldığını, taşınmaz hesabında 2.596.208,55 TL olduğunu, taşınmazın kayyımlıkla idare süresinin 28.04.2025 tarihinde dolduğu kayyım tarafından bildirildiğini, malik Giorgio SANTORA' in GAİPLİĞİNİ, Anadolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/276 Esas sayılı kararı ile hüküm altına alınan ve kayyım atanan malikin hissesine düşen bedelin (2.596.208,55 TL) nema ve faizleriyle Hazineye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Yukarıda belirtilen tüm hususların ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, bu ilanın yayınlanmasını takip eden 7 gün sonra yukarıda özetlenen dava dilekçesinin davalı Giorgio SANTORA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren dava dilekçesine 2 hafta içerisinde cevap verebileceği ihtarı tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/10/2026

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Basın No: ILN02565416