T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE

İ L A N

DOSYA NO : 2026/133 Esas

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle maddesi gereğince hakkında dava açılan Yassen ve Zainab oğlu, 28/09/1972 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı MOHAMED EL AMIN LAAROUSSI tüm aramalara rağmen bulunamamış, iddianame ve tensip zaptı tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince , iddianame ve tensip zaptının Trajı 50.000 üzerindeki gazete ile genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ilanen teblilgine,

2- İddianame ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.03.2026

