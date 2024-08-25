T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİN'İN

İ L A N

ESAS NO : 2023/502 Esas

DAVACI : MUHLİBER KOÇ

DAVALI : NECMİ KOÇ

Davacı tarafından aleyhinize açılan çekişmeli boşanma davasıdır.

NECMİ KOÇ'un adresine tebligat yapılamamış, adresi tespit edilememiş bulunduğundan; duruşma gününün adı geçene mahkememiz 28/02/2024 tarihli ara kararı ile ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına,

Taraflara ön inceleme ve tahkikat duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmasına,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139/1-Ç maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları gerektiği ve bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına (ihtaratın tebligat ile yapılmış sayılmasına),

Belirlenen gün ve saatte (17/12/2024 günü saat 09:35'ta) HMK'nun 320/2, 139 ve 150 mad. Gereğince duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği ihtar ve tebliğ olunur. 23/08/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02081134