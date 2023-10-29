T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİN'İN
T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİN'İN
İ L AN
ESAS NO : 2020/129 Esas
DAVACI : ŞADIMAN ERGÜN
DAVALI : AHMET CEM ASLAN
DAVALI : NEVRUZ ALTAY
DAVALI : TURAN ERGÜN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil Davasıdır.
NEVRUZ ALTAY'ın adresine tebligat yapılamamış, adresi tespit edilememiş bulunduğundan; duruşma gününün adı geçene mahkememiz 02/12/2021 tarihli ara kararı ile ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;
Duruşma gün ve saatinin 29/02/2024 günü saat 09.50'ye bırakıldığı, HMK 186 /1 maddesi uyarınca bir daha ki celse sözlü yargılama yapılacağı ve duruşmaya katılmadıkları taktirde HMK 150 hükümleri saklı kalmak üzere yokluklarında karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur. 25/10/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01919882