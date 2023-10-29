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Resmi İlanlar T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİN'İN
Resmi İlanlar

T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİN'İN

Yeniakit Publisher
2023-10-29 00:00:00 -

T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİN'İN

İ L AN

ESAS NO : 2020/129 Esas

DAVACI : ŞADIMAN ERGÜN

DAVALI : AHMET CEM ASLAN

DAVALI : NEVRUZ ALTAY

DAVALI : TURAN ERGÜN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil Davasıdır.

NEVRUZ ALTAY'ın adresine tebligat yapılamamış, adresi tespit edilememiş bulunduğundan; duruşma gününün adı geçene mahkememiz 02/12/2021 tarihli ara kararı ile ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

Duruşma gün ve saatinin 29/02/2024 günü saat 09.50'ye bırakıldığı, HMK 186 /1 maddesi uyarınca bir daha ki celse sözlü yargılama yapılacağı ve duruşmaya katılmadıkları taktirde HMK 150 hükümleri saklı kalmak üzere yokluklarında karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur. 25/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01919882