T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/8 Tereke



Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır.



Müteveffa :ORHAN POYRAZ 26873005584 İSTANBUL ili, KAĞITHANE ilçesi, ÇAĞLAYAN mah/köy, 1 Cilt, 171 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve SAFİYE oğlu/kızı, 02/02/1956 dogumlu,



Mahkemesi : İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 05.10.2022 tarihli 2022/1564 Esas-2022/1450 Karar sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup, murisin terekesinin TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.



Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yukarıda yazılı mahkeme dosyası (2022/8 tereke) ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 22.10.2020 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak Av. ARİF ASLAN'ın atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur. 16.10.2023

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Basın No: ILN01919712