T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Brahım ve Zahra Chıhab kızı, 21.05.1993 Fas doğumlu, 99471199054 T.C. Kimlik numaralı sanık Ahlam FILALI hakkında mahkememizin 20.09.2024 tarih, 2022/579 Esas, 2024/1057 Karar sayılı ilamıyla ;

Basit Yaralama suçundan 2 Ay 15 Gün Hapis Cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin bu karar Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği ayrıca dosyada bulunan diğer sanıklar Raif Acar ve Mehmet Şirin Acar müdafisinin istinaf dilekçesi verdiği görülmekle,

Sanığın ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince iki hafta içerisinde Basit Yaralama suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 05.11.2025

