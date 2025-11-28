T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/343 Esas

Konu : İLAN METNİ

26.11.2025

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN

İ L A N

Davacı Prokommets Bank Ltd. Şti tarafından, davalılar İbrahim Petek ve Mete Baltaş arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2023/343 esasında açılan, basit yargılama usulüne tabi İİK'nun 277 v.d maddelerine dayalı Tasarrufun İptali davasında, alacaklı davacının, borçlu davalı İbrahim Petek hakkında İstanbul Anadolu 1. İcra Müdürlüğünün 2023/27347 esas sayılı dosyasında toplam 116.788,85 USD (3.155.851,30 TL) alacak için icra takibi başlattığı, takibin borçlu davalı yönünden kesinleştiği, borçlu davalının borca yetecek mal varlığının bulunmadığı, bu nedenle takibin semeresiz kaldığı, mahkememizde açılan bu davada borçlu davalı tarafından diğer (3.kişi) davalı Mete Baltaş'a dava konusu İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Çekmeköy Mahallesi, 3292 ada, C Blok, 19 nolu bağımsız bölümün 28.07.2023 tarihinde 550.000,00 TL bedel ile satılmasına ilişkin tasarrufun, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı iddiası ile bu tasarrufun İİK 277 v.d maddelerine dayalı iptali talebi ile dava açıldığı, borçlu davalı İbrahim Petek'in tebligata yarar adresinin tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediği, yukarıda konusu ve özeti belirtilen davanın duruşmasının 19.02.2026 günü saat 09:45'e bırakıldığı, bu ilanın ve duruşma gününün, T.K 29 v.d maddelerine göre, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edildiği tarihten itibaren HMK'nun 317, 318 v.d maddeleri gereği tebliğden itibaren2 haftalık süre içerisinde davaya cevap ve delillerin bildirilmesi gerektiği, tahkikat duruşmasının 19.02.2026 günü saat 09:45'e bırakıldığı, tahkikatın sona ermesinden sonra hazır olmayan tarafların yokluğunda karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02345631