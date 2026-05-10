T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Nurulla ve Jumasultan oğlu,1980 Türkmenistan doğumlu sanık Kemal HUDAYNAZAROV hakkında mahkememizin 15.03.2022 tarih 2020/158 esas, 2022/187 karar sayılı ilamıyla:
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5 ay hapis, Mala Zarar Verme suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmakla,
Sanığın ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 04.05.2026
