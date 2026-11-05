T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/513 Esas

27.10.2026



İLAN

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar BİYOTEKNOLOJİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÖZDEMİR MÜŞAVİRLİK MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MUSTAFA YANIK, EFE KOYUNCU, ESRA TAŞKIN, EMİNE BAŞARAN, EMETİ EMİR, NALAN AKACAN, YAŞAR ŞİŞMAN, SUHA TAŞKIN, SABRİ TAŞKIN, MELİHA DİNÇDOĞAN, SÜLEYMAN KOYUNCU,NESLİHAN ALTUN, GÖNÜL KOYUNCU, ERCAN KOYUNCU, MÜNİRE DALGAKIRAN, MÜNÜRE DALGAKIRAN, ALİ KAHYA, ECEM KORKMAZ, PINAR ÖZBAL, TANER AYGÜN, ZEKİYE AYGÜN, FATMA UÇAR, LÜTFİYE ÖZBAŞ, ENSAR BAŞARAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülen davada davalıların maliki olduğu dava konusu; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 Ada, 117 Parsel (ESKİ 1315 PARSEL) sayılı taşınmazda Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca 4340593 sayılı makam oluru ve 387 sicil numarası ile 27.12.2022 tarihinde kurulmuş ve tüzel kişiliği ilan edildiği, 30674 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği'nin 8.maddesine uygun olarak hazırlanan yer seçim komisyon raporu ve ilgili kurum görüşleri bakanlığa sunulmuş T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarihli yazısıyla OSB yeri olarak uygun görülen 262.5 ha alan Biyoteknoloji İhtisas OSB yeri olarak sınırları kesinleştirildiğini, İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 Ada, 117 Parsel (ESKİ 1315 PARSEL) sayılı taşınmaz Biyoteknoloji Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olduğunu, söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarihli Kamu Yararı Kararı alınmış olduğunu, bunun üzerine davalı taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde, aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışılmış olduğunu ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescili için işbu dava ikame edildiği, dava konusu taşınmazın tamamının kamulaştırma değerinin tespiti ile davacı idare adına tescili davası açıldığı, duruşmasının 04/02/2027 günü saat 10:20 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

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Basın No: ILN02586095