T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/303 Esas

20.10.2026

İLAN METNİ

"Mahkememizde görülen davada davalıların maliki olduğu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi 9136 ada 69 parsel sayılı taşınmazda Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca 4340593 sayılı makam oluru ve 387 sicil numarası ile 27.12.2022 tarihinde kurulmuş ve tüzel kişiliği ilan edildiği, 30674 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği'nin 8.maddesine uygun olarak hazırlanan yer seçim komisyon raporu ve ilgili kurum görüşleri bakanlığa sunulmuş T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarihli yazısıyla OSB yeri olarak uygun görülen 262.5 ha alan Biyoteknoloji İhtisas OSB yeri olarak sınırları kesinleştirildiğini, İstanbul İli,Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 ada 69 Parsel Sayılı taşınmaz Biyoteknoloji Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olduğunu, söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarihli Kamu Yararı Kararı alınmış olduğunu, bunun üzerine davalı taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde, aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışılmış olduğunu ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescili için işbu dava ikame edildiği, dava konusu taşınmazın tamamının kamulaştırma değerinin tespiti ile davacı idare adına tescili davası açıldığı, duruşmasının 14/01/2027 günü saat 12:20 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

#ilangovtr

Basın No: ILN02592818