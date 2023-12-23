T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/870 Esas

Davacı , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Davalılar , Ahmet Güney, Ahmet Selman Albayrak, Ayşe Kutlu, Baki Aydoğdu, Deniz Alkan, Derya Gülmen, Fatma Dilmeç, Fikriye Bayındır, Hüseyin Kutlu, Mahsüme Esra Şerbetçi, Mustafa Sad Erdoğdu, Müyesser Devrim Güney, Ömer Çınar, Ramiye Macit, Sevde Koçak, Suat Akaydın, Süleyman Atilla Vardar, Tülin Mungan, Yılmaz Özdemir, Zafer Obuz, Adam Bilişim Teknolojileri İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Klanten Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Nakkaş Kebap Sanayi Turizm Ticaret Limited Şirketi, Uğur Bahçe Ve Tarım Makineleri İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada, davalının maliki olduğu dava konusu İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, E :909 Y :1275 parsel sayılı 947,76 m2'lik kısımları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesince 06/07/2022 tarih ve 3968-3975 sayılı encümen kararı alındığı, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle, davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışılmışsa da bu mümkün olmadığından dava açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 22/03/2024 günü saat 10:10 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur." 20/12/2023

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Basın No: ILN01956283