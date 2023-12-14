T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/820 Esas

04/12/2023

İLAN METNİ

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , İSMAİL VATANLAR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada, davalının maliki olduğu dava konusu İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli Mahallesi, 68 parsel sayılı taşınmazda 117,14 m²'lik ve İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli Mahallesi, 69 parsel sayılı taşınmazda 127,18 m²'lik kısımları hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünce 2017/91 sayı ve 18.08.2017 tarihli kamulaştırma işlemine başlama kararı alındığı, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle, davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışılmışsa da bu mümkün olmadığından dava açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 08/03/2024 günü saat 10:10 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur." 04/12/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01950060