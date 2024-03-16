T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2015/391 Esas

DAVALI : SAYYORA ABDULLAYEVA Mühürdar Cad. Karakol Sk. No: 107 Kat:3 D:17 Caferağa Kadıköy/ İSTANBUL

Davalının tebligata yarar adresi bulunmadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Arsa Paylarının Düzeltilmesi davasının yapılan yargılamasında alınan bilirkişi raporunda,

Ana taşınmazın dosya içinde yer alan kat irtifakı kurulumuna esas, mimari projesinin incelenmesi ile arsa paylarının saptanmasına esas olmak üzere bağımsız bölümlerin kat irtifakının, kurulduğu tarihteki değerlerinin hesaplanmasında, her birinin alan, konumu, biçimi ve diğer farklılıklarının göz önünde bulundurulmuş şekli ile hesabı aşağıdaki çizelgedeki gibi hâsıl olmuştur.

sonuç ve kanaatine vardıkları görülmüş olup bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 13/03/2024

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Basın No: ILN02003019