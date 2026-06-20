T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2018/12 Tereke

İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

TEREKENİN İFLAS YOLU İLE TASFİYE İLANI

DOSYANO: 2018/12 Tereke

MURİS: ERCAN KARACA- T.C.23644085776

Mahkememizde 2018/12 Tereke sayılı tasfiye dosyası ile görülen davanın 20.10.2020 tarihli gerekçeli kararı ile göre muris terekesinin en yakın mirasçıları tarafından ret edilmiş olduğundan 23644085776 T.C. kimlik numaralı muris Ercan Karaca'nın terekesinin 20.10.2020 tarihinde iflas yolu ile tasfiyesine karar verilmiş ve iflas tasfiye memuru olarak Av. Ezgi Çakar atanarak iflas tasfiye işlemlerine başlanılmıştır. Hak ve alacağı olanların dosyamıza müracatları İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tebliğ ve ilan olunur.

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Basın No: ILN02492414