T.C. İstanbul Anadolu 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO: 2023/1285 Esas

DAVALI: SUHAIB SADUN HASSAN KOPRLI Cumhuriyet Mah. Atatürk Blv. Yolu Emek Sok. No:2 D:2 Beylikdüzü / İSTANBUL

AYŞEN KÖPRÜLÜ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yürütülen yargılaması sırasında, davalının tebligata yarar açık adresinin belirlenmemiş ve adres araştırmasında da bir netice alınamamış olması nedenleriyle;

Ön inceleme tensip tutanağı, dava dilekçesinin ve 09/07/2024 tarihli duruşma zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

1-Dosyanın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne tevdii ile tarafların ve müşterek çocuğun bulunduğu mahalde gerekli görülecek inceleme, tespit ve görüşmelerin yapılması ile dava konusuna ilişkin olarak sosyal inceleme raporu düzenlenilmesinin istenilmesine, bu yönde tarafların Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne (İletişim: 0216 303 33 33 Dahili 8227) müracaatlarının sağlanması hususunda davacı vekiline iki haftalık süre verilmesine,

- rapor sunulduğunda duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğine, masrafın peşin avanstan karşılanmasına,

2-Davalıya çıkarılan tebligatların iade dönmesi, adres araştırması neticesinde tespit edilen adrese yapılan tebligatında iade dönmesi nedeniyle davalıya ulaşılamadığından davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme zaptı ve iş bu duruşma zaptının ilanen tebliğine, masrafın davacı tarafça karşılanmasına,

3-Davacı vekilinin geçici velayet talebinin sir raporu geldikten sonra değerlendirilmesine,

4-Bu nedenle duruşmanın 22/10/2024 günü saat 09:25 bırakılmasına karar verilmiş olup,

İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK. 122. maddesi gereğince açılan davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirtmeniz, elinizde blunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirelecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, H.M.K'nın 116, 117.maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızında cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nın 131.maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, HMK'nın 317/3.maddesi gereğince ikinci cevap dilekçesi sunma hakkınızın bulunamayacağı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02079893