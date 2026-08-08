T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/16 Tereke

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA

DAİR İLAN

Miras bırakan 20057324126 T.C. Kimlik numaralı YILDIRIM ÇAKIR terekesinin 2025/16 Tereke sayılı dosyası ile iflas hükümlerine göre basit usulde tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 16/04/2024 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, Tasfiye memuru olarak Av. Onur Yeşilgözatandığı, tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verildiği, bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN02526252