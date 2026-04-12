T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/560 Esas

MİRAS BIRAKAN : ZEHRA GÖNÜL ÇİNTAN - 193*****796

MİRASÇI : MEHMET METE TAN - 166*****998

Mahkememizde açılan vasiyetnamenin açılması davasında verilen ara karar gereği,

Mahkememiz kasasında mevcut kapalı zarf içerisinde bulunan Kadıköy 25. Noterliğine ait 15/01/2014 tarih 512 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetname Emanet Tutağı ekinde yer alan El Yazılı Vasiyetname içeriğinde ZEHRA GÖNÜL ÇİNTAN'ın '' Ben "Zehra Gönül Çintan" işbu vasiyetnameyi bilerek ve isteyerek hiç bir baskı ve tesir altında kalmıyarak tanzim ediyorum.

A-Benim vefatımdan sonra tüm terekemin kardeşim Fatma Nurinnisa Çintan'a ait olacağı yasal ve kanuni olup dileğimdir.

İşbu vasiyetname kardeşler ben Z. Gönül Çintan ve kardeşim F. Nurinnisa Çintan'ın ölümümden sonra geçerli olacaktır.

B-İkimizinde ölümü halinde terekemi aşağıdaki şekilde ANNE tarafı varislerimiz arasında paylaşılmasını talep ve arzu ediyoruz.

1) Menkul mallarımın tamamını varsa araba, banka mevduatlarımı, banka kasamız muhteviyatı dayı torunu Gülseli Çelik'e verilmesini onun hayatta olmaması halinde oğlu Osman Cem Çelik'e verilmesini istiyorum.

2) Gayrimenkullerimizin ise dayı torunları

a) Gülseli Çelik ve onun hayatta olmaması halinde Osman Cem Çelik

b) Osman Yalkut Aknoz

c) Tuluy Erar

d) Umay Erar arasında müşterek ve mütesaviyen paylaşılmasını istiyoruz.

İşbu Vasiyetname yenisi tanzim oluncaya kadar geçerlidir.

15.1.2014 İstanbul

imza "diyerek vasiyette bulunduğu,

Mahkememizce dava dosyasında tespit edilen ve bildirilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, güncel adresiniz ve mernis adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mirasçı MEHMET METE TAN, işbu ilan ile vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğinize dair en geç duruşma gününe kadar beyanda bulunmanız ve işbu tebliğden itibaren vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmemeniz halinde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız ,ayrıca duruşma günü olan 14/05/2026 günü saat 09:40'da bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02446279