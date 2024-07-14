T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/1546 Esas

MİRAS BIRAKAN : NAFİYE SARAK - 231*****642

MİRASÇI : NURETTİN KARASU - 178*****008

VASİYET YAPILANLAR : ASİYE İÇER - 231*****424

CELAL SARAK - 232*****308

GÜLALİ SARAK -232*****690

HASAN SARAK - 232*****536

TANER SARAK - 231*****588

DAVA : Vasiyetname Açılması

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davası nedeniyle;

Kartal 23.Noterliğine ait 29/05/2017 Tarih 15048 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamesi içeriğinde :

"Murisim eşim HACI SARAK'ın vukuu vefatından dolayı tarafıma intikali lazım gelen veya gelecek olan tüm mirasımın, mirasımı oluşturan tüm taşınır, taşınmaz mallarım ile tüm hak ve alacaklarımın, tüm banka mevcudumun tamamının, Ölümümden sonra eşit hisselerle 232*****308 T.C. kimlik no.lu CELAL SARAK, 232*****536 T.C. kimlik no.lu HASAN SARAK, 232*****690 T.C, kimlik no.lu GÜLALİ SARAK, 231*****588 T.C. kimlik no.lu TANER SARAK, 231*****424 T.C. kimlik no.lu ASİYE SARAK'a kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra diğer yasal mirasçılarımın, mirasımdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmamalarını ve bu vasiyetnamemin gereklerine aynen uymalarını istiyorum. Bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, tamamen kendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ederim "

Mahkememizce dava dosyasında Nurettin Karasu'nun bilinen yurt dışı tebligat adresine tebligat yapılamamış ve güncel adresi, mernis adresi tespit edilemediğinden tebliğ gerçekleştirilememiştir. Yapılan araştırmalardan bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mirasçı Nurettin Karasu işbu ilan ile vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğinize dair en geç duruşma gününe kadar beyanda bulunmanız ve işbu tebliğden itibaren vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmemeniz halinde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız ,ayrıca duruşma günü olan 19/11/2024 günü 11:30 'de bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02061506