T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

ESAS NO : 2023/3 Tereke

Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır.



Mirasbırakanın Adı Soyadı ve Adresi : ZİNNUR KARAKAYA, 37XXXXXXX22 TC. Nolu

İdris ve Ayişe oğlu,

27/02/1968 doğumlu. 04/06/2022 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Sultanbeyli/İstanbul

Mahkemesi : İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/07/2022 tarih ve 2022/994 Esas 2022/1180 Karar sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/3 tereke sayılı dosyasında TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.



Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme dosyası (2023/3 Tereke) ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,



Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 04/06/2022 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı dosyada terekenin basit usulde tasfiyesine karar verildiği, tasfiye memuru olarak İbrahim Kocaoğlu'nun atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur. 20/06/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01854001