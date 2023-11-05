T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/61 Esas

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI



MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/61 Esas sayılı dosyasının 23/10/2023 tarihli derkenar ara kararıyla; Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar



MİRAS BIRAKAN: NECAT YENTÜR - TC NO: 559*****498



ADRES :ZÜMRÜTEVLER MAH. ADATEPE CAD. NO:2C Maltepe/İstanbul



Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanamamış, hiçbir mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.



İİK.nın 217.maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan birisinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basit usulde devam ettirilmesini talep edebilir. Süresi içinde böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacakları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK.nın 254.maddesi gereğince kapatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edileceği ilan olunur. 01/11/2023

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Basın No: ILN01924645