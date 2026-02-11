T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/23482 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23482 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.850.000,00 TL
|1
|Taşıt
|34GAH61 plakalı, 2015 model, mercedes-benz marka, mercedes - benz otomobil / 218 - cls 350 d 4matıc tipli, wdd2183941a160313 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi mavi, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sağ ön çamurluğunda ve ön panjurunda ufak bir ezik, yan direklerinde vernik kavlamaları olduğu, aracın sağ yan tarafının ve arka tarafının diğer araçlara yakın olmasından dolayı incelenemediği, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu,aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:03
09/02/2026
(İİK m.114/4)
