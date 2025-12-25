T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/365719 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/365719 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.700.000,00 TL
|1
|Taşıt
|34KVF589 plakalı, 2018 model, renault marka, renault otomobil / rzg tipli, vf1rzg00260305707 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, ön tamponunun hasarlı olduğu, arka tamponunun hasarlı olduğu, sol ön sis farının kırık olduğu, sol ön kapısının hasarlı olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:49
22/12/2025
(İİK m.114/4)
