T.C. İSTANBUL (ANADOLU) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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DOSYA NO: 2018/513 Esas - 2020/353 Karar

Asıl ve Birleşen Dosya Davacısı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile birleşen dosya davalısı TEMAKTÜRK İNŞAAT TURİZMTAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) açık yargılaması sonunda; davalılardan Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt Anonim Şirketinin adresinin bilinmediği, yapılan araştırmalarda da bulunamadığı, adresinin meçhul kaldığı, karar ve istinaf başvuru dilekçesinin gazete ilanı ile tebliğ edilmesi gerektiği kanaatine varılmakla;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1) Asıl dava yönünden Davanın KISMEN KABULÜ ile, 4.386,11 TL'nin davalı Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama A.Ş"den ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

2) Birleşen İstanbul Anadolu 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/513 esas sayılı dosyası yönünden DAVANIN KISMEN KABULÜ ile 11.429,51 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Temaktürk İnş...Şti"den alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

3) Asıl dava yönüyle;

a) Alınması gerekli 299,61 TL karar ve ilam harcının davalı Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama A.Ş.'den tahsili ile hazineye irat kaydına,

b) Karar tarihinde geçerli avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap olunan 4.080 TL vekalet ücretinin davalı Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine,

c) Karar tarihinde geçerli avukatlık asgari ücret tarifesine görehesap olunan 4.080 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama A.Ş.'ye verilmesine,

4) Birleşen dava yönüyle;

a) Alınması gerekli 780,75 TL karar ve ilam harcının davalı Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş.'den tahsili ile hazineye irat kaydına,

b) Karar tarihinde geçerli avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap olunan 4.080 TL vekalet ücretinin davalı Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine,

c) Karar tarihinde geçerli avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap olunan 4.080 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş.'ye verilmesine,

5) Davacı tarafça karşılanan bilirkişi ücreti 850 TL, posta gideri 386,25 TL olmak üzere toplam 1.236,25 TL yargılama giderinin davalıların sorumluluk oranları dikkate alınarak hesaplanan 342,84 TL'sinin davalı Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama A.Ş.'den, 893,41 TL'sinin davalı Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine,

6)Taraflarca yatırılan gider ve delil avanslarından kullanılmayan kısımlarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça ve usulen anlatıldı

Şeklindeki karar ve davacı vekilinin istinaf dilekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek davanın kabulüne karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02074000