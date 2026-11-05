T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/365 Esas

KARAR NO : 2026/806

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/10/2026 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Elsayed ve Bothaına oğlu, 08/12/1979 doğumlu, MOHEB ELEMARI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 03.11.2026

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Basın No: ILN02586295