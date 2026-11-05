T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2025/803 Esas
KARAR NO : 2026/760
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/09/2026 tarihli ilamı ile 5607 sayılı yasanın 3/1 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS cezası, 200 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdurrahman ve Hazal oğlu, 30/12/1981 doğumlu SERHAT EROL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 03.11.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02586296