T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-06 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2022/248 Esas
PETRO GEÇOPULOS ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi talep edilen TANAŞ TİLO 'nun gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin 02/07/2024 günü saat 11.05'da mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 04/12/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 38122613860
ADI SOYADI : TANAŞ TİLO
BABA ADI : ANDON
ANA ADI : ARETİ
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1925
DOĞUM YERİ : ARNAVUTLUK
#ilangovtr
Basın No: ILN01945121