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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-06 00:01:00 -

T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ LA N
 
ESAS NO : 2022/248 Esas

PETRO GEÇOPULOS ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen TANAŞ TİLO 'nun gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin 02/07/2024 günü saat 11.05'da mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 04/12/2023

GAİP

TC KİMLİK NO : 38122613860
ADI SOYADI : TANAŞ TİLO
BABA ADI : ANDON
ANA ADI : ARETİ
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1925
DOĞUM YERİ : ARNAVUTLUK

#ilangovtr

Basın No: ILN01945121