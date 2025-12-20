T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2025/78 Esas

DAVALI: ERTAN YILDIZ

Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar ERTAN YILDIZ (TC NO:24730159944), ERT ÖRME TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ (VKN:3710375691) arasında mahkememizde görülmekte olan, şirket kredi kartı sözleşmesine dayalı ilamsız takipte itirazın iptali istemine ilişkin davasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, gönderilen adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-HMK'nın 7251 sayılı kanunla değişik 139. ve devamı maddeleri gereğince 24/02/2026 günü saat 13:53'te Mahkememiz duruşma salonunda, ön inceleme duruşması yapılmasına,

2-Ön inceleme duruşması için taraflara/vekillerine ön inceleme duruşma tutanağının tebliği ile, yasal ihtarlarla birlikte davetiye çıkarılmasına, HMK 139 ve 140 maddeleri uyarınca,

"-Sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,

-Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" HUSUSLARININ TARAFLARA/VEKİLLERİNE İHTARINA, davetiye giderlerinin davacı gider avansından karşılanmasına,

3-Ön inceleme tensip zaptının taraflara/vekillerine tebliği ile, ÖN İNCELEME TENSİP ZAPTINDAKİ İHTARLARIN, TENSİP ZAPTININ TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILMIŞ SAYILMASINA,

Dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin sürede cevap vermeniz, duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26.11.2025

DURUŞMA GÜN VE SAATİ ,

24/02/2026 GÜNÜ SAAT 13:53

#ilangovtr

Basın No: ILN02365343