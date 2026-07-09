T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/172 Esas

06/07/2026

Karar No: 2026/161

İ L A N

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/04/2026 tarihli ilamı ile Sanık Chamak SAMI ile Omar ALI hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, Süleyman ve Halime oğlu, 2000 Filistin doğumlu Sanık CHAMAK SAMİ ile Muhammed ve Halime oğlu 2000 Filistin doğumlu OMAR ALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı gerekçeli kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.



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Basın No: ILN02505553