T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/374 Esas

22.12.2025

Karar No: 2025/557

İLAN

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile sanık NEA HAGHANİKHAMENEH hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Asghar ve Farideh kızı, 1986 İran doğumlu Sanık NEDA HAGHANİKHAMENEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın, İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan İstinaf Dilekçesi ile Suçtan Zarar Gören vekili tarafından sunulan İstinaf Dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.



Basın No: ILN02374648