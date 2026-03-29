T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı: 2026/104 Esas

24.03.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Şişli İlçesi, Bozkurt Mahallesinde bulunan 1293 ada, 24 parsel sayılı, 122,25 m2 yüzölçümlü, altı katlı beş meskenli kagir apartmanın çatı katının 10/60 hisse maliki Nazaret kızı Sirarpi (Sirarji) Luiz Pekmezyan'a uzun sürelerden beri gaip olduğu, kendisinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde mahkememizin 2026/104 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesi ilan olunur. 24.03.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02434754