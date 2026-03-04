T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.25049317-2024/839-Ceza Dava Dosyası

18.02.2026

Konu:

İ L A N

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememizin 13/02/2025 tarih ve 2024/839 E 2025/178 K sayılı ilamı ile; sanık BÜLENT TOKMAK'ın üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçunu işlediği sabit olduğundan mahkumiyetine karar vermek gerekmiş ve suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurularak eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 191/1 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, verilen karar SANIK Ali ve Gülşen oğlu, 29/06/1979 İSTANBUL doğumlu, ÇORUM, MERKEZ, Gülabibey mah/köy nüfusunda kayıtlı BÜLENT TOKMAK'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02413448