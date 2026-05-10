T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.25049317-2025/199-Ceza Dava Dosyası

27.04.2026

Konu:

İLAN

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin 06/11/2025 tarih ve 2025/199 E 2025/476 K sayılı ilamı ile; sanık SUPHİYE HASAN hakkında “Nitelikli Hırsızlık” suçunu işlediği iddiasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/2-b madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-e madde ve fıkrası uyarınca sanığın BERAATİNE karar verilmiş, verilen karar KATILAN Bajram ve Violeta oğlu, 1992 isviçre doğumlu, DRENUSHE BRAHIMI'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

