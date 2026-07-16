T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.25049317-2025/144-Ceza Dava Dosyası

08.07.2026

Konu:

İ L A N

Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenlemek suçundan mahkememizin 27/01/2026 tarih ve 2025/144 E 2026/36 K sayılı ilamı ile; Sanık hakkında İstanbul (Kapatılan) 19. Sulh Ceza Mahkemesinin 08/09/2011 tarih, 2011/1778 Esas – 2011/1403 Karar sayılı ilamı ile 5941 sayılı Kanun’un 7/9 maddesi kapsamında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ilamın 27/09/2011 tarihinde kesinleştiği, Şile 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2023/703 Esas – 2024/802 Karar sayılı ilamı ile sanığın denetim süresi içerisinde 22/09/2015 tarihinde suç işlediğinden bahisle Mahkememize ihbarda bulunulduğu anlaşılmış ise de; sanığın üzerine yüklenen 5941 sayılı Kanun’a Muhalefet suçundan açılan kamu davasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 20/c maddesi uyarınca dava zamanaşımı süresi dolduğu anlaşılmakla, 5271s ayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8’inci maddesi uyarınca, kamu davasının DÜŞMESİNE karar verilmiş, verilen karar SANIK Musa ve Meri oğlu, 25/12/1978 ŞİŞLİ doğumlu, BRETİ MOŞKATEL'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02510869