T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/59 Esas

İlanı Müzekkeresi

İ L A N

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin 03/12/2024 tarih ve 2024/59 E 2024/204 K sayılı ilamı ile; Her ne kadar sanıklar Dürdane Çelikdağ, Ferhat Can, Sebahat Baysal ve Zehra Baysal hakkında ‘’Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık’’ suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATLERİNE karar verilmiş, verilen karar Ali ve Sebahat kızı, 05/08/1982 İSTANBUL doğumlu ZEHRA BAYSAL'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.12.2025

