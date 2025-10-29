T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.25049317-2024/430-Ceza Dava Dosyası

20.10.2025

Konu:

İ L A N

Tehdit, Hakaret suçundan mahkememizin 13/01/2025 tarih ve 2024/430 E 2025/5 K sayılı ilamı ile; Sanık Serkan Veli’nin üzerine atılı Tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan mahkumiyetine karar vermek gerekmiş ve suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurularak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 106/1-1.cümle maddesi uyarınca takdiren 2.240,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Her ne kadar sanık Serkan Veli hakkında Hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE karar verilmiş, verilen karar SANIK Mustafa ve Zühre oğlu, 18/08/1981 İSTANBUL doğumlu SERKAN VELİ'ye tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkeme kalemine tevdi edilecek bir dilekçe ile ya da Mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zapta geçilmek suretiyle veya Mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vermek suretiyle Mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere itiraz edilmesi halinde; CMK’nın 252/2 maddesine göre tevzi kriterlerine göre belirlenecek asliye ceza mahkemesinde genel hükümlere göre yeniden yargılama yapılacağı, CMK’nın 252/3 maddesi gereğince önceki hükümle bağlı olmaksızın karar verileceği, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde ve itirazın sanık tarafından yapılması halinde hakkında CMK’nın 252/3 maddesi gereğince 1/4 indirim yapılmayacağı, süresinde itiraz edilmemesi veya kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından itiraz edilmesi halinde itirazın CMK’nın 252/6 maddesi gereğince İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderileceği, itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02321860