T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2020/46 Esas
18.11.2025
GAİPLİK İLANI
Aşağıda açık kimliği bulunan ve mahkememizin 01/11/2021 tarih 2020/46 Esas, 2021/2235 Karar sayılı ilamı uyarınca,
"1-Davanın KABÜLÜ İLE, 40714996022 TC kimlik numaralı, Reşit ve Seyhan'dan olma, 17/10/1986 Sarıyer doğumlu MUHAMMED NURULLAH POLAT 'ın TMK 32. MADDESİ GEREĞİNCE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİNE," dair verilen kararın adı geçen gaip MUHAMMED NURULLAH POLAT'a tebilğine, ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstinaf yoluna başvurabileceği, İstinaf etmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususu GAİP MUHAMMED NURULLAH POLAT'a kararın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18.11.2025
