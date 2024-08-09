T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-08-09 00:00:00 -
T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1513 Esas
07/08/2024
Konu : Gaiplik İlanı Hk
İ L A N
Davacı AYHAN GÜLÜYOR'un mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacının ablası Hayriye Gülüyor'un 1969 yılından beri ulaşamadıklarını aradan geçen süre zarfında kendisinden herhangi bir şekilde haber alınmadığını beyan etmiş olup, aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HAYRİYE GÜLÜYOR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde bizzat Mahkememizin 2022/1513 esas sayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07/08/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 28349107150
ADI SOYADI : HAYRİYE GÜLÜYOR
BABA ADI : İSMAİL
ANA ADI : MUKADDES
DOĞUM TARİHİ : 03/10/1953
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
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Basın No: ILN02074274